Favorito no primeiro clássico da final do Gauchão? Tenho uma certeza sobre isso

No primeiro turno do Gauchão 2026, muitos analistas apontaram o Grêmio como o favorito para vencer o duelo no Beira-Rio, no dia 25 de fevereiro. Pois o Inter foi muito superior: fez 4 a 2 e ficou barato para o lado azul.
Por isso, enfatizo agora nesta vídeo-coluna: vejo como uma irresponsabilidade apontar um dos lados como o maior candidato a sair na frente nas finais do Gauchão.
No Estadual, o Colorado tem sobrado, ainda que usando reservas. Mas, no Brasileirão, com titulares, situação é caótica. O Tricolor, por sua vez, até vai bem no campeonato nacional, tendo atuações pobres no Gauchão.
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