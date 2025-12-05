Vou acompanhar o Inter no domingo com boa dose de esperança

Torcida colorada deve encher o Beira-Rio no domingo. Jefferson Botega / Agência RBS

Sim, ainda existe esperança. Claro que carregaremos até domingo, às 16 horas, a incerteza de que o Inter consiga ganhar do Bragantino. Afinal, Abel montou um forte esquema defensivo, na teoria, porque na prática eram 10 minutos e o São Paulo já tinha perdido três gols.

Mas dentro do quadro de esperança que tento racionalizar, espero que o Inter repita aquele primeiro tempo contra o Santos e não desperdice tanta quanto desperdiçou no jogo.

Abel Braga pede dignidade aos jogadores. Eles não podem não se esforçar, não ter responsabilidade com o que está acontecendo. Eu espero um Inter bravo e forte, lutador e aguerrido. É o mínimo que os atletas precisam entregar ao clube e aos torcedores.

Com relação aos jogos que precisam favorecer o Inter afirmo que em Botafogo x Fortaleza, dá o clube carioca. São Paulo contra Vitória, fecho com o tricolor paulista. E Palmeiras contra Ceará, por mais que o time treinado por Abel Ferreira nada mais dispute neste campeonato, dá Verdão. É oceanicamente melhor.

Portanto, como o Inter precisa de dois destes três jogos, vou ao Beira-Rio no domingo, com boa dose de esperança.