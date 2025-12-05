Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Luta até o fim
Vou acompanhar o Inter no domingo com boa dose de esperança

Além da vitória contra o Bragantino, acredito que os resultados paralelos podem ajudar o Colorado

Pedro Ernesto Denardin

