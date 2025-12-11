Tudo certo para o novo técnico do Grêmio

Confio muito na experiência de Paulo Pelaipe, mas vejo enorme incoerência nesta contratação. Duda Fortes / Agencia RBS

O Departamento de Futebol do Grêmio foi apresentado publicamente. De lá saiu a informação de que está tudo certo entre o clube e Luís Castro. Este português será o técnico gremista e com contrato de dois anos. Com ele virão cinco profissionais da sua comissão técnica. Paulo Pelaipe diz que espera a chegada do treinador para definir reforços.

Claro que já deve ter conversado com ele e tirado conclusões importantes. Só que a maior tarefa de Pelaipe será tirar do grupo jogadores que custam caro e nada rendem. O que me chama atenção é que o clube contrata um treinador que custará dois milhões por mês quando o clube não tem dinheiro para repor jogadores.

Confio muito na experiência de Paulo Pelaipe, mas vejo enorme incoerência nesta contratação. Claro que ele é bom treinador, mas custa uma fortuna. E na folha de pagamentos do Grêmio já tem muita gente ganhando fortunas.