Permanência de Mano Menezes é o caminho mais racional para o Grêmio

Mano está integrado ao ambiente gremista. Duda Fortes / Agencia RBS

Mano Menezes deixou claro que gostaria de continuar no Grêmio. No entanto, ele ainda não foi procurado pelos novos dirigentes. A permanência do treinador seria uma solução coerente: Mano está entre os grandes profissionais brasileiros da atualidade.

A ideia de buscar um estrangeiro esbarra em dois problemas. Se for barato, dificilmente terá a qualidade desejada. Se for caro, o Grêmio não tem condições de arcar com um salário milionário apenas para apostar em um nome de impacto. Chega de pirotecnia. O clube precisa reduzir custos e retomar estabilidade.

Mano, por sua vez, já está integrado ao ambiente gremista. Conhece o elenco, sabe onde precisa reforçar e quais jogadores podem ser dispensados.

Trabalha, ainda, com um salário compatível com a realidade financeira atual. Diante desse cenário, a permanência de Mano Menezes parece ser a melhor solução.

Dispensas

Essa será a grande tarefa de Paulo Pelaipe. Poucos sabem lidar tão bem com recursos limitados quanto ele. O desafio será encontrar clubes interessados em jogadores do Grêmio para reduzir a folha de pagamentos.

O próximo ano exigirá decisões firmes: diminuir radicalmente os custos e, ao mesmo tempo, montar um time competitivo. Que Pelaipe tenha sorte e consiga fazer isto.