O que significa esta nova derrota do Inter

Inter teve mais uma atuação sofrível. MAURÍCIO DE SOUZA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter não se contenta com derrotas. Foi mais um fiasco. O time parece querer entregar aos torcedores a repetição de fiascos. Na última semana são oito gols em dois jogos.

Abel não conseguiu, apesar de sua grandeza, melhorar um time que é muito fraco. Eram 10 minutos de partida na Vila Belmiro e o São Paulo já tinha perdido dois gols por Luciano.

E veio outra goleada. Mas o Inter ainda não está rebaixado. Ganhando do Bragantino no próximo domingo e com uma combinação de resultados o Inter poderá permaneces na série A.

Cada vez fica mais próximo da série B. O Inter trabalhou neste sentido e tem quase seu objetivo atingido.