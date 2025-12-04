O que significa esta nova derrota do Inter

O Inter não se contenta com derrotas. Foi mais um fiasco. O time parece querer entregar aos torcedores a repetição de fiascos. Na última semana são oito gols em dois jogos.
Abel não conseguiu, apesar de sua grandeza, melhorar um time que é muito fraco. Eram 10 minutos de partida na Vila Belmiro e o São Paulo já tinha perdido dois gols por Luciano.
E veio outra goleada. Mas o Inter ainda não está rebaixado. Ganhando do Bragantino no próximo domingo e com uma combinação de resultados o Inter poderá permaneces na série A.
Cada vez fica mais próximo da série B. O Inter trabalhou neste sentido e tem quase seu objetivo atingido.
