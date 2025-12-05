O que Paulo Pelaipe sabe fazer e pode entregar ao Grêmio no próximo ano

Pelaipe volta ao Grêmio depois de girar pelo futebol brasileiro. Alexandre Vidal / Flamengo/Divulgação

A tarefa maior do diretor executivo do Grêmio, Paulo Pelaipe, será dispensar jogadores que ganham alto salário e cuja produção não corresponde. No entanto, se conseguir sucesso, terá de repor com contratações. E nisso o torcedor gremista pode ter certeza de que ele é mestre.

Pelaipe consegue visualizar jogadores de qualidade, ainda sem grife, que custam pouco e jogam muito. Assim foi sua passagem nos tempos de Grêmio. Ninguém conseguiu tanto com tão pouco dinheiro como ele.

O Grêmio tem muitas contas a pagar, precisa se livrar de compromissos importantes com jogadores, mas precisa ter time. Time bom e barato. Pelaipe sabe fazer isto muito bem.