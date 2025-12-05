Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

É mestre
Opinião

O que Paulo Pelaipe sabe fazer e pode entregar ao Grêmio no próximo ano

Novo diretor executivo tem histórico de montar bons times com pouco dinheiro

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS