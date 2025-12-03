O Grêmio foi melancólico na temporada

Grêmio perdeu em casa para o Fluminense nesta terça-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

O torcedor gremista vaiou o time no final da partida em que foi derrotado pelo Fluminense. A alegria no início da partida não mais existiu.

O Grêmio foi melancólico. Um time que carece de contundência, que precisa mais qualidade. Um ano muito ruim. Nenhum título, nada muito espetacular. A derrota no último jogo em casa só confirma esta ruindade.

Ainda bem que a atual gestão do clube terminou. Vem aí dificuldade com folha muito alta e dívidas gigantescas. Mas Odorico é sua turma irão melhorar o Grêmio.