O Grêmio foi melancólico na temporada

O torcedor gremista vaiou o time no final da partida em que foi derrotado pelo Fluminense. A alegria no início da partida não mais existiu.
O Grêmio foi melancólico. Um time que carece de contundência, que precisa mais qualidade. Um ano muito ruim. Nenhum título, nada muito espetacular. A derrota no último jogo em casa só confirma esta ruindade.
Ainda bem que a atual gestão do clube terminou. Vem aí dificuldade com folha muito alta e dívidas gigantescas. Mas Odorico é sua turma irão melhorar o Grêmio.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲