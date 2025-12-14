O gesto de Felipão que me surpreendeu

Felipão é atualmente coordenador-técnico no Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Luiz Felipe Scolari nem sempre foi um cara fácil de tratar. Parece ter melhorado muito. Seu último ato de cavalheirismo me surpreendeu. Vejo nas redes sociais uma gravação do velho treinador saudando a chegada de Luis Castro.

Entoando um ótimo texto, ele lembra que chegou em Portugal para treinar aquele selecionado e foi muito bem recebido. Felipão garante que o novo treinador do Grêmio será igualmente muito bem-vindo no seu novo trabalho. E garante que tomará chimarrão e comerá o churrasco típico de todos nós gaúchos.

Muita vezes critiquei Felipão por seu tratamento muito ruim com a imprensa. Esta forma de receber um profissional que vem do exterior é uma fidalguia que me impressiona.

Parabéns, Felipão, no futebol também se vive com bons relacionamentos!