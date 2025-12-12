Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Nada
Opinião

O futebol do Inter está um deserto

Vamos ver se o presidente apresenta nesta entrevista as novidades 

