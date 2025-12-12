O futebol do Inter está um deserto

Barcellos concederá entrevista coletiva nesta sexta. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Alessandro Barcellos anunciou entrevista nesta sexta-feira (12) para mostrar aos colorados o que está fazendo. Ele fracassou na tentativa de trazer para a direção do clube opositores. Ninguém quer ficar ao lado dele. Com relação a Abel, este ficou em dúvida se deve ou não aceitar o pedido do presidente de ser coordenador de futebol.

Sem D'Alessandro, e tendo seus amigos na oposição a Barcellos, ele está relutante. Não tendo coordenador de futebol, não tem também técnico, não tem diretor executivo, ou seja, o futebol do Inter está um preocupante deserto.

Vamos ver se o presidente apresenta nesta entrevista as novidades que os torcedores estão esperando.