Minhas primeiras impressões sobre a chegada de Luís Castro ao Grêmio

Os torcedores gremistas surpreenderam e fizeram uma grande recepção para Luís Castro . Esse, por sua vez, respondeu com muito carinho.

A outra surpresa é que o novo treinador gremista estudou bem o clube, se integrou de data de fundação, de títulos conquistados e encantou os torcedores. Eu diria que foi uma chegada apoteótica do treinador.

Fiquei surpreso com o que vi e me enchi de felicidade. Um treinador que recebe este carinho pode começar seu trabalho com toda tranquilidade. Ele voltará dia 2 de janeiro com seu grupo de trabalho e sabedor que agora tudo depende da sua capacidade para dirigir um clube. Um grande começo. Entusiasmante.