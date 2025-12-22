Inter tem uma das tarefas mais complicadas

Reconheço a dificuldade dos profissionais do Inter para contratar reforços. No Sala de Redação o Guerrinha e o Leonardo Oliveira constataram que serão necessárias oito contratações. Isso sem contar com a venda de Vitão.
Só que não existe dinheiro. Terão de achar jogadores que não tenham vínculo com outros clubes e que sejam muito melhores do que aqueles atualmente no clube e não dão boas respostas.
Essa é uma das tarefas mais complicadas que conheço. Contratar bons jogadores na inexistência de dinheiro beira milagre. E são necessárias oito contratações. Complicadíssimo.