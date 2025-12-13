Grêmio não precisa contratar goleiro

De quantos jogadores o Grêmio precisa? Não sei ao certo, mas a direção quer começar por um goleiro.
Eu fecharei com o Chapecó, um jogador que ganhou maturidade e sempre deixa a impressão de que está muito bem. Gastar muito com goleiro acho não ser bom.
Precisa zagueiro, lateral-direito, um volante do tipo "cão de guarda". Quatro ou cinco contratações e está pronto o time.
Paulo Pelaipe, que clamo por sua presença trabalhando no Grêmio faz 10 anos, tem a sabedoria de reconhecer jogadores com muita qualidade que a gente nem sabe que existem. Ele fez isto muitas vezes. Espero que repita. Ele sabe muito.
