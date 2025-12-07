Espero que a direção do Inter possa corrigir seus erros

Torcedores do Inter comemoram permanência na Série A. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória em casa era necessária. Dois de três jogos com resultados favoráveis ao Internacional também precisavam acontecer. Foi uma tarde nervosa, com muitas modificações na zona de rebaixamento. E no final, o Inter ficou no seu lugar.

Um clube que já foi campeão da Libertadores e do mundo não pode ir para a série B. Seu lugar é entre os grandes, entre os maiores, entre os campeões.

Veio o que muitos achavam que seria milagre acontecer.

Um personagem que se destacou: Abel Braga. Do meu lado, na cabine da Rádio Gaúcha, o Vaguinha gritava que ele é o maior treinador da história do futebol gaúcho.

Deve ser. Atendeu o chamado da direção, correu o risco de perder parte do seu prestígio com os torcedores e veio. Deixou sua casa no Rio de Janeiro e se hospedou no Beira-Rio.

No primeiro jogo, não conseguiu impor suas ideias. Mas na tarde deste domingo (7), o time já foi muito melhor. Fez 3 a 1 e jamais correu riscos. Como os bons têm sorte, ele viu os resultados necessários acontecerem.

Uma tarde histórica, inesquecível. Um colorado jamais a esquecerá. Já tem pedido de estátua para Abel.

Correções

Espero que a direção do Internacional consiga corrigir seus erros. Vem o período de férias, de dispensas e contratações.

O susto foi muito grande. Os erros se acumularam, em quantidades de atacado. Tudo precisa ser melhor.

Barcellos entregou cinco anos de muita mediocridade esportiva para seus torcedores. Fez tudo para levar o time para a série B. Se os dirigentes continuarem — por que ainda tem um ano de mandato — procurem melhorar.

Que o presidente troque todos do futebol. E que pague contas, para não fazer o torcedor se envergonhar, e que o clube não se desmoralize.

Vem um ano novo por aí. Que os dirigentes entreguem coisas melhores para os milhões de torcedores colorados.