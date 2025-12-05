Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Adversário
Opinião

Destaque da Copa do Catar deve fazer jogo duríssimo contra o Brasil

Seleção Brasileira estará no Grupo C no Mundial 2026

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS