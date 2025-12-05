Destaque da Copa do Catar deve fazer jogo duríssimo contra o Brasil

Marrocos foi até as semifinais da Copa do Catar. JAVIER SORIANO / AFP

Dos três adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, o único time fraco é a seleção do Haiti. E aí terminou a moleza.

A estreia da Seleção Brasileira, que deve ser dia 11 de junho, contra Marrocos tem tudo para ser um grande espetáculo. O time africano foi uma das grandes sensações da Copa do Mundo do Catar. Nos jogos eliminatórios passou por cima de todos adversários. Ganhou todas.

É um time rápido, que tem muitos jogadores atuando na Europa e que deve exigir muito da nossa seleção. Jogo duríssimo.