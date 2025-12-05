Destaque da Copa do Catar deve fazer jogo duríssimo contra o Brasil

Dos três adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, o único time fraco é a seleção do Haiti. E aí terminou a moleza.
A estreia da Seleção Brasileira, que deve ser dia 11 de junho, contra Marrocos tem tudo para ser um grande espetáculo. O time africano foi uma das grandes sensações da Copa do Mundo do Catar. Nos jogos eliminatórios passou por cima de todos adversários. Ganhou todas.
É um time rápido, que tem muitos jogadores atuando na Europa e que deve exigir muito da nossa seleção. Jogo duríssimo.
E ainda tem a Escócia. Uma seleção de futebol simples, mas adversário sempre duro. Acho que classificam Brasil e Marrocos, dois favoritos. E este primeiro jogo entre as duas seleções deverá ser um dos grandes jogos da primeira fase. Entram em campo sem que se possa escolher quem é o favorito.