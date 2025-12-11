As dúvidas de Abel no Inter

O Inter continua na Série A, mas logo terá compromissos importantes. Duda Fortes / Agencia RBS

Não se sabe ainda se Abel Braga será diretor do Inter no ano que vem. Um dos motivos que levou o profissional a ter duvidas sobre sua presença neste trabalho foi a demissão de D'Alessandro. Foi ele que ligou para Abel comandar o time nos dois últimos jogos. Pela grande amizade que nutrem, o treinador aceitou a missão e teve sucesso.

O Inter continua na Série A, mas logo terá compromissos importantes. Abel tem conversado com alguns de seus amigos, com ex-dirigentes com os quais trabalhou, e soube que ex-presidentes foram chamados para tentar uma aproximação, mas o presidente não teve sucesso. Tudo isto acabou gerando dúvidas para Abel.

Mas também segundo o noticiário, a direção colorada, seguramente através do presidente, não fez contato com ele. Um manto escuro de dúvidas está estacionado no Beira Rio. Neste momento, Abel tem dúvidas se deve ou não aceitar esta missão, ex-dirigentes não admitem conviver com a atual direção e o presidente Barcellos não sabe para onde correr.

Tentou uma aproximação e não conseguiu. Ninguém sabe direito o que será do Internacional. Quem serão os dirigentes contratados, quem será o treinador e sua comissão técnica, enfim, muita coisa para fazer e com pressa, porque logo ali começa tudo de novo.