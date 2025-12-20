As características dos técnicos de Grêmio e Inter que me agradam muito

Pezzolano e Castro comandarão a Dupla em 2026. Montagem sobre fotos de Thomas Santos e Vitor Silva / Cruzeiro / Divulgação e Botafogo / Divulgação

Já manifestei minha opinião sobre os treinadores contratados pela dupla Gre-Nal. Como estão vivendo grave crise financeira sempre achei que uma solução local seria muito próxima da realidade de nossos clubes. No entanto, devo reconhecer que eles têm característica que gosto muito.

Luís Castro é um treinador vinculado a cuidados das categorias de base. As melhores soluções históricas do Grêmio estão na base. Pode lançar jogadores sem medo e contribuir muito com o time e o clube.

Já o treinador colorado tem como principal característica fazer do seu time uma fortaleza, com dura marcação e muita intensidade. Como o Inter não poderá contratar jogadores caros, serão de classe média, mas que bem preparados e jogando com toda intensidade podem melhorar muito.