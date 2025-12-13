Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin




Opinião

Abel é garantia de competência no futebol do Inter

Ídolo colorado foi anunciado como diretor técnico do clube na sexta-feira (12)

Pedro Ernesto Denardin

