Abel é garantia de competência no futebol do Inter

Abel é a certeza de que o futebol colorado terá coisa com coisa. Jeff Botega / Agencia RBS

Até anteontem o futebol do Inter era um deserto diretivo. Na sexta-feira (12), o presidente Alessandro Barcellos anunciou que Abel Braga será coordenador técnico do time colorado. Este é o primeiro grande acerto do presidente depois de terminado o Brasileirão.

Abel é a certeza de que o futebol colorado terá coisa com coisa. Um departamento de um grande clube de futebol precisa, necessariamente, ter pessoas que dominam o assunto.

Agora que o Abel está contratado fico tranquilo. O clube não tem dinheiro para grandes contratações. Terá um time modesto, mas que bem orientado poderá dar retorno de qualidade. Não são poucos os exemplos de que um time com boa orientação obtém resultados positivos.

Abel é uma garantia de competência. Terá a chave do vestiário um cara que conhece todas as artimanhas do futebol. Começou bem o trabalho de reformulação.

Tite

Acho muito difícil que o Inter consiga contratar Tite. O que os colorados têm para oferecer é pouco. Não existe competição internacional para o Inter. Fala-se que o Cruzeiro pode tentar sua contratação uma vez que seu treinador português quer se aposentar e apareceu esta oportunidade.

Seria uma grande contratação, mas devo deixar claro que é um profissional caro. E deixo claro, também, que o Inter não tem dinheiro para gastar. Tite é ótimo, mas seu salário pode inviabilizar sua vinda para o Beira-Rio.