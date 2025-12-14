Abel Braga tem pouco tempo para tomar a grande decisão para o Inter

Tite é o nome que Abel deseja para o Inter em 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Abel Braga está tentando o grande lance de viabilizar a presença de Tite como treinador do Internacional no próximo ano.

No entanto, está diante da forte concorrência do Cruzeiro, que tem competições internacionais, tem um time muito melhor do que os colorados e ainda muito dinheiro, por conta de presidente, dono de uma rede de supermercados. Não sei a quanto anda a pedida deste treinador.

Quando estava no Flamengo, ganhava quase R$ 2 milhões por mês, conforme informações que circulavam na imprensa carioca à época. O Inter não pode pagar isso.

Se não for Tite, caberá a Abel Braga descobrir outro treinador. Só que terá que ter pressa. Falta pouco para o time voltar, e o Brasileirão começa ainda em janeiro. Não há tempo a perder.

E por falar em Flamengo...

Ninguém chega perto do Flamengo no futebol brasileiro. Ganhou Brasileirão, Libertadores e pode ganhar um título mundial. O Paris Saint-Germain foi o grande campeão da Champions League. Tem um time qualificado. Faz 13 anos que este título é ganho pelos europeus. Mas será que o Flamengo vai conseguir surpreender?

Sou do tempo em que brasileiros ganhavam. Grêmio e Inter já fizeram isso.