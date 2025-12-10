A real prioridade para o Grêmio

Mano é um treinador raiz, aquele que tem a sabedoria de armar um time. Jeff Botega / Agencia RBS

Eu não gostei do desfecho de Mano Menezes com o Grêmio. Mano é um treinador raiz, aquele que tem a sabedoria de armar um time.

Quem virá? Poderemos ter o anúncio de Luís Castro. Eu gostaria de ver um treinador barato, sem investimentos muito altos, e pegar este dinheiro para contratar jogadores.

O Grêmio precisa de reforços e o dinheiro está muito curto. Sempre preferi investimentos em jogadores. São eles que determinam, muito mais do treinador e dirigentes, o desempenho do time.

E como o dinheiro do Grêmio está contado, a vinda de jogadores para mim é prioridade.