Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Torcendo
Opinião

A incoerência do novo Grêmio

Espero não ouvir que o time não tem jogadores ou coisa parecida

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS