A incoerência do novo Grêmio

Eu sei que ele gosta do trabalho de treinadores portugueses. Trabalhou no Flamengo e no Cruzeiro com técnicos deste país. O que não gosto é saber que o Grêmio pagará cerca de 2 milhões mensais pelo treinador e sua comissão técnica.

Se o clube pensa numa administração "franciscana ", isto se torna uma incoerência. E olhando o currículo de Luís Castro, tem pouca coisa. Se olhar o de Mano Menezes, ou de Renato, verei muito mais títulos importantes.

Vou torcer para que ele consiga fazer um Grêmio competitivo, mas espero não ouvir que o time não tem jogadores ou coisa parecida.