A fórmula que o Inter aposta para escapar do rebaixamento

O Abel não é Jesus, mas é uma pessoa da maior importância no Inter. Inter / Divulgação

Depois de colecionar erros na tentativa de dar ao time qualidade e tranquilidade, os dirigentes colorados encontraram em Abel Braga a grande solução. Eu não sei se ele conseguirá o milagre. Quem andou fazendo milagre por aqui foi Jesus Cristo, mas ele voltou para sua casa no Paraíso faz tempo.

O Abel não é Jesus, mas é uma pessoa da maior importância no Inter. Tem autoridade de sobra para entrar no vestiário e dizer aos jogadores da imensa responsabilidade que eles têm enquanto profissionais de um grande clube que já foi campeão de tudo.

Por outro lado, sabe o que vai encontrar. Jogará com três zagueiros e colocará uma imensidão de jogadores no meio-campo procurando tirar do adversário as possibilidades de jogadas que ele queira ter. O Inter terá resguardos defensivos como nunca teve. Sem eles, levou muitos gols que comprometeram, drasticamente, o caminho colorado neste Brasileirão.

Abel tem consciência da dificuldade. Tem consciência da qualidade do seu time. Por isso, a "fórmula Abel" de encarar este jogo está corretíssima. São dois times que acabaram de ser goleados. O que ganhar será o que tiver a melhor estratégia de jogo. Acho o Abelão muito melhor do que o Crespo, treinador do São Paulo.

Minha opinião sobre Carbonero

Carbonero joga muito. Tem drible, tem o um contra um, tem chute, mas não tem a responsabilidade profissional que nunca deveria falta num jogador.

Ele foi expulso contra o Fortaleza por bobagem. Um empurrão no adversário visto pelo VAR e o Inter ficou sem ele. No último jogo, com dois cartões amarelos, deu um carrinho na canela do adversário e levou o terceiro. Pronto: não joga hoje.

Não se pode contratar um jogador, por 4 milhões de dólares, que não sabe que isso retorna em prejuízos incalculáveis para o próprio time. Carbonero mostrou qualidade mas, ao mesmo tempo, mostrou uma irresponsabilidade condenável.