A Copa do Brasil é a melhor competição do nosso futebol

E justo só porque aproveitou oportunidades. No campo, foram semelhantes. Um jogo com muita luta e alto interesse pela vitória. Uma grande final.

Como eu quero que este longo Brasileirão tivesse uma final como essa. Imagine que este ano o que se disputou na última rodada foi apenas rebaixamento. O Flamengo já era campeão. Falta uma grande final, que pode ser a Fórmula Fraga, com o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo.