O que o Inter trará de Salvador: uma jamanta de tranquilidade ou toneladas de pavor?

Empate em casa contra o Galo obriga o Inter a pontuar contra o Vitória. Renan Mattos / Agencia RBS

Ganhar ou empatar com o Vitória nesta quarta-feira (5) significa mais do que um bom resultado no Brasileirão. Se não perder no Barradão, o Inter levará uma jamanta de tranquilidade para dentro do Beira-Rio.

Já uma derrota deixará o time colorado apenas dois pontos à frente dos baianos, o que irá gerar toneladas de insegurança e de pavor com a chance de rebaixamento que ficará mais próxima.

Um empate é grande resultado, porque mantém a diferença de cinco pontos para o Vitória, com uma rodada a menos. Espero que o treinador colorado escale um time que apresente soluções. Que joguem os melhores. Que tenha estrutura tática para defender bem. Um time que não se amedronte com a torcida adversária. Enfim, um time que tenha o tamanho do Inter.