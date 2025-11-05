Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

A dúvida da noite
Opinião

O que o Inter trará de Salvador: uma jamanta de tranquilidade ou toneladas de pavor?

Contra o Vitória, Colorado entra em campo nesta quarta-feira buscando se afastar de vez do Z-4

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS