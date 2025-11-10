O ponto que pode até servir de salvação para o Inter 

O Inter deixou escapar dois pontos preciosos? Ou o Inter ganhou um ponto jogando contra o Bahia? Cabem duas interpretações.
Se considerarmos o que aconteceu no jogo, deixou escapar dois pontos. Ganhava por 2 a 0, perdeu oportunidades importantes e cedeu o empate aos 48 do segundo tempo. O Beira-Rio calou.
Mas se considerarmos as condições técnicas dos times, veremos que os recursos dos baianos são melhores. Enquanto Rogério Ceni colocava Everton Ribeiro na segunda etapa, o treinador colorado tinha jogadores bem menores tecnicamente para colocar em campo.
Pergunte hoje para alguém que entenda de futebol se este enfrentamento normal resulta em um empate, se não é ponto ganho para os colorados. E este ponto pode até servir de salvação para o Inter que não consegue deslanchar na tabela.
