O ponto que pode até servir de salvação para o Inter 

Inter ganhava do Bahia por 2 a 0, mas cedeu o empate aos 48 do segundo tempo. Jefferson Botega / Agência RBS

O Inter deixou escapar dois pontos preciosos? Ou o Inter ganhou um ponto jogando contra o Bahia? Cabem duas interpretações.

Se considerarmos o que aconteceu no jogo, deixou escapar dois pontos. Ganhava por 2 a 0, perdeu oportunidades importantes e cedeu o empate aos 48 do segundo tempo. O Beira-Rio calou.

Mas se considerarmos as condições técnicas dos times, veremos que os recursos dos baianos são melhores. Enquanto Rogério Ceni colocava Everton Ribeiro na segunda etapa, o treinador colorado tinha jogadores bem menores tecnicamente para colocar em campo.

Pergunte hoje para alguém que entenda de futebol se este enfrentamento normal resulta em um empate, se não é ponto ganho para os colorados. E este ponto pode até servir de salvação para o Inter que não consegue deslanchar na tabela.