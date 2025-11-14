O jogador que Ancelotti conhece muito bem

Espero que ele encontre soluções táticas para este jogador. FREDERIC J. BROWN / AFP

O treinador da Seleção Brasileira Carlo Angelotti designou Vini Jr. para ser o responsável pelos contra-ataques do time. O treinador o conhece muito bem do Real Madrid. Ele recuava o time e jogava a bola longa com muito e, com isto, conseguiu muitas vitórias em jogos decisivos e importantes.

O que me traz alguma preocupação é que na Copa do Catar a participação deste jogador foi muito ruim. Na partida contra a Croácia, que eliminou o Brasil, ele deve ter sido o pior jogador em campo. Foi facilmente marcado pelo lateral croata que ainda foi importante no apoio sem que o então camisa 20 brasileiro o acompanhasse.