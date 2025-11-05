Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Respeito
Opinião

O ex-dirigente do Grêmio que mais uma vez conseguiu um grande trabalho

Pelaipe foi campeão da Copa do Brasil por Grêmio e Flamengo, quando o clube carioca vivia na miséria e não tinha dinheiro para contratar jogadores

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS