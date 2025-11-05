O ex-dirigente do Grêmio que mais uma vez conseguiu um grande trabalho

Respeito muito este profissional que trabalha de forma simples, só olhando futebol. Alexandre Vidal / Flamengo/Divulgação

Paulo Pelaipe é o homem do futebol do Cruzeiro. No Grêmio parece que ninguém gosta dele, mesmo que seu trabalho, por anos, tenha sido muito bom. Foram muitos jogadores contratados por ele e por muito pouco dinheiro. Bem diferente do que se vê nestes dias malucos de grande inflação.

Pelaipe foi campeão da Copa do Brasil por Grêmio e Flamengo, quando o clube carioca vivia na miséria e não tinha dinheiro para contratar jogadores. Agora armou um time no Cruzeiro que tem chance de ser campeão. Na pior hipótese está na fase de grupos da Libertadores.

Respeito muito este profissional que trabalha de forma simples, só olhando futebol, vendo e avaliando jogadores e indicando para seus diretores. Jogadores que custam pouco e jogam muito. Mais uma vez ele conseguiu um grande trabalho.

Pré-Libertadores

É contra este Cruzeiro que o Grêmio joga hoje. Um time com alguns craques reconhecidos por todos e outros que se ouve falar e se pode observar agora. O Grêmio tem conseguido vitórias importantes em casa. Alisson joga muito, Carlos Vínicius é centroavante raiz, Amuzu cresce muito de produção a cada jogo.

O time melhorou muito, talvez ainda não para ganhar de um adversário tão forte. Mas tenho certeza que irá propor muita dificuldade para o time mineiro e teremos um grande jogo de dois grandes clubes brasileiros.