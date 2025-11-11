Não adianta o técnico do Inter escalar bem, mas trocar mal

Colorado enfrenta o Ceará após a data Fifa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ramón Díaz disse que com aquela escalação que o Inter começou o jogo contra o Bahia não perderá jogos. A pergunta que faço é a seguinte: então porque não usou antes? O fato maior é que contra o time baiano o Inter teve muito boa produção na maior parte do jogo.

Só que quando veio o segundo tempo, pela intensidade do jogo, alguns cansaram. Aí o treinador trouxe jogadores que estavam lesionados e retornando. Alan Rodrigues, Romero e outros não suportaram, junto com o time, a pressão que veio do adversário e o empate chegou.

O treinador escalou bem, mas trocou mal. O fato é que o Inter não pode perder para o Ceará sob pena de complicar mais uma situação que já é preocupante.