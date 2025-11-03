Colorado não conseguiu vencer o Atlético-MG no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Eram 15 minutos quando o Atlético-MG ficou com 10 homens em campo. Até ali, o Inter jogava bem, mas ninguém chutava em gol.

Foi uma noite de futebol ruim, poucas chances e muita incompetência do Inter, que atacava mas não fazia gols. E não fez. Se repetiu na mediocridade.

Um time sem opções ofensivas. E o técnico deixa em campo o atacante Borré, que nada produz. O time joga com 10: ele não participa do jogo.

As chances só foram aparecer nos últimos minutos, com Ricardo Mathias e Gustavo Prado. Mas são jovens e não merecem estar no time. Mesmo que eles entrem e mudem o jogo.

Ricardo Mathias exigiu do goleiro Éverson uma defesa monumental. Foi uma das poucas chances de gol. Depois, Gustavo Prado provou que tem força e técnica, além de chute forte. Mas eles são condenados à reserva. Será que não tem alguém pra dizer ao técnico que eles jogam mais?

Agora tem o Vitória, em Salvador. Se perder, a diferença será dois pontos. A vida do Inter pode se complicar muito. O futebol é muito ruim. A capacidade de marcar gols quase inexiste.

O Inter termina o ano de forma melancólica. Uma vergonha. E esta direção ainda tem 2026. Pobre Inter. Eu manifesto toda minha preocupação.