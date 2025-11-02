Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Os culpados
Opinião

Grêmio perdeu para o Corinthians por causa de erros infantis de dois jogadores

Apesar das falhas, gaúchos e paulistas fizeram um grande jogo no Itaquerão

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS