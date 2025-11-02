Grêmio perdeu para o Corinthians por causa de erros infantis de dois jogadores

Claro que é importante ganhar, mas o que sobrou para mim do clássico entre Grêmio e Corinthians foi a possibilidade de assistir um grande jogo. Dois times que queriam vencer.
Dois times que tiveram postura para tentar buscar a vitória. Faz falta este tipo de jogo para valorizar o Campeonato Brasileiro. Ganhou o Corinthians, mas dá para dizer que o Grêmio jogou para conseguir um resultado melhor.
Mano Menezes tem atualmente um time que encara os melhores adversários. E a derrota ocoreu por um erro de Volpi e por um pênalti infantil feito por Dodi.
O time paulista é melhor. Vencer o Tricolor seria natural. Mas este Grêmio de hoje joga muito mais do que dois meses atrás. E repito, um grande jogo. Deu gosto de ver. Só faltaram os gols do Grêmio. Seriam merecidos.