Fim do sufoco para o Grêmio

O Grêmio chegou a 46 pontos, o que lhe garante permanência na Série A. É o fim do sufoco, do medo do rebaixamento. Terminou o ano para os gremistas. E foi um péssimo ano, sem títulos e sem um time, que sendo muito caro, nunca chegou a ter qualidade. Edenilson e Pavon deram um verdadeiro espetáculo de incompetência.

Jogaram muito mal. Como mal também foi Mano Menezes e suas escolhas. Alisson no banco para ter Pavon no time é absurdo. Mas, enfim, veio a vitória que trouxe de volta a tranquilidade.

Este é o resumo da noite na Arena. Agora é cumprir tabela e pensar no próximo ano. A nova direção terá de reduzir a folha de pagamentos e, ao mesmo tempo, fazer time. Tarefas muito complicadas.