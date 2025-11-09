Empate, frustração e um final de ano preocupante para o Inter

Inter levou gol de empate do Bahia nos acréscimos do segundo tempo. Jefferson Botega / Agência RBS

O Inter fez um grande jogo no primeiro tempo e abriu 1 a 0, teve um gol anulado de forma discutível e ainda desperdiçou três oportunidades. Os gols perdidos fizeram falta.

Vitinho fez mais um gol no início do segundo tempo e passou a todos a sensação de que o Inter ganharia a partida, com um 2 a 0 convincente. Mas o time colorado perdeu em qualidade nas substituições e não aguentou.

O Bahia foi em busca do prejuízo e marcou dois gols. O segundo, aos 48 minutos da etapa final. E quase venceu, porque um chute de Willian José bateu nos dois postes laterais e foi para as mãos do goleiro Ivan.

Neste lance, o Inter teve muita sorte. Poderia terminar o dia seis pontos a frente do Z-4. Mas a conta baixou para quatro pontos e terá de secar seus rivais da parte inferior da tabela neste domingo (9).

Uma enorme frustração para os torcedores. Vaias no final e muitos protestos contra a direção. É preciso torcer para os concorrentes perderem. Ficar na Série A não pode depender do Inter. Um final de ano muito preocupante.