Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Será preciso secar
Opinião

Empate, frustração e um final de ano preocupante para o Inter

Sábado que era para ser de comemoração dos colorados terminou com vaias e protestos

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS