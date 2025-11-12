É clima de decisão para o Inter

O Ceará quer garantir sua permanência na Série A no jogo contra o Inter. Ganhando, chegará aos 45 pontos, ou seja, o número base para não ser rebaixado. A direção do clube está convidando as mulheres para irem na Arena Castelão, aproveitando a grande mancada do treinador colorado que voltou na afirmar que o futebol não é para meninas.
Eles esperam milhares de mulheres neste jogo. O treinador diz que não quer perder a oportunidade de vencer em casa e promete um time agressivo. São dificuldades que deverão ser enfrentadas pelo time colorado. Se jogar bem, pode superar tudo isto, mas precisa de uma atuação de qualidade.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.