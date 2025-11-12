É clima de decisão para o Inter

Direção do Ceará aproveitou a mancada do técnico do Inter e anunciou promoção especial para as mulheres no duelo decisivo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Ceará quer garantir sua permanência na Série A no jogo contra o Inter. Ganhando, chegará aos 45 pontos, ou seja, o número base para não ser rebaixado. A direção do clube está convidando as mulheres para irem na Arena Castelão, aproveitando a grande mancada do treinador colorado que voltou na afirmar que o futebol não é para meninas.

Eles esperam milhares de mulheres neste jogo. O treinador diz que não quer perder a oportunidade de vencer em casa e promete um time agressivo. São dificuldades que deverão ser enfrentadas pelo time colorado. Se jogar bem, pode superar tudo isto, mas precisa de uma atuação de qualidade.