A necessidade do Grêmio diante do Palmeiras

Derrota para o Botafogo obriga o Grêmio a pontuar contra o Palmeiras. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

O Grêmio desistiu do jogo contra o Botafogo. Fico pensando no jogo de desta terça-feira (25) contra o Palmeiras e retirou do time alguns jogadores que são fundamentais.

Claro que eu e todo torcedor entende que é preciso preservar, vez por outra, atletas que estão estafados pelos jogos e pelas viagens. O que ficou difícil de entender é que Mano preservou jogadores que tiveram 10 dias treinando, aproveitando a data Fifa e a ausência de jogos.

Sendo assim, depois deste descanso, tiveram que jogar apenas uma partida. Foi contra o Vasco da Gama e uma bela atuação. Os jogadores estavam descansados. Porque não jogaram então ? Esta é uma pergunta que precisa ser respondida.

Agora ficou a necessidade de somar pontos contra o Palmeiras, que neste momento é mais difícil. O Grêmio não escapou do rebaixamento, ainda que esta seja uma possibilidade. Mas eu aprendi que em futebol não se deixa nunca a corda sem estar esticada. Mas, enfim, aguardemos o futuro.