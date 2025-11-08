A hora do torcedor do Inter

Times fracos precisam da torcida. Renan Mattos / Agencia RBS

Mais uma vez o chamamento: torcedor colorado compareça ao Beira Rio hoje para torcer e apoiar o Inter, cujo time tem fracassado repetidamente. Eu sei que é duro ver este time jogar, ou não jogar. A defesa não se sustenta, o meio campo mostra escassez de técnica, e o ataque é inoperante. Já acumula quatro jogos sem marcar gols.

Só quem pode salvar o Inter do caos do rebaixamento é o torcedor. Espero, uma vez mais, 35 mil pessoas. O barulho e o rugido que explode da arquibancada poderá ser o diferencial. Times fracos precisam da torcida. Este time do Inter é muito fraco, muito aquém da necessidade histórica do clube. Só o torcedor pode tirar o clube desta baita encrenca. Vamos lá. Eu vou para narrar o jogo.

Carbonero

Mauricio Saraiva foi buscar informações detalhadas e corretas sobre as participações do atacante Carbonero. Ele foi retirado do time porque o número do GPS era inferior a necessidade do jogador. Mauricio descobriu que ele participa de muitos gols colorados por assistência ou pelo arremate final.

O treinador coloca no banco de reservas o melhor atacante de um time que não faz gol faz quatro jogos. Como se pode entender isto. A tecnologia deve servir para ajudar as escalações e fazê-las corretamente. Neste caso foi exatamente o contrário.