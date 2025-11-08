Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Convocação
Opinião

A hora do torcedor do Inter

Colorado encara o Bahia neste sábado (8), às 18h30min, no Beira-Rio

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS