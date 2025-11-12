A grande atitude da direção do Grêmio

Ele corre o tempo todo, auxilia muito na marcação, mas não se omite na jogada ofensiva. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Segundo as informações Edenilson, está com seu contrato renovado com o Grêmio. Longe de achar que ele é um jogador tecnicamente superior, entendo que sua utilidade no grupo é muito importante. Começa pela dedicação em campo. Ele corre o tempo todo, auxilia muito na marcação, mas não se omite na jogada ofensiva.

Edenilson marca gols e até perde grande oportunidades. Faz parte. Com 35 anos, é um jogador com a sabedoria dos veteranos. Para um clube que tem pouco dinheiro para contratações, a renovação de contrato com Edenilson me parece uma grande atitude da direção do Grêmio.

Um time se faz com grandes jogadores, mas junto deles é preciso colocar aqueles que protegem os craques. E é importante lembrar que o Grêmio não tem nenhuma certeza de continuar com Arthur depois do meio do ano que vem.