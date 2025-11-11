A esperança que o torcedor do Grêmio depositou em Odorico Roman

Odorico foi eleito presidente do Tricolor no último sábado (8). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O novo presidente do Grêmio fez muitos votos. Cerca de três por um em relação a Paulo Caleffi, seu adversário. A torcida, castigada pela má gestão de Alberto Guerra que está terminando, depositou em Odorico Roman muita esperança.

Acontece, no entanto, que a situação financeira do Grêmio é terrível. O clube tem um grupo de mais de 30 jogadores, muitos ganhando salários altíssimos, e dando pouca resposta técnica. Tem que dispensar muitos, mas sempre lembrando que precisa cumprir contratos.

Odorico sabe também que precisa melhorar o time. São dois anos seguidos do Grêmio onde o torcedor se preocupa com rebaixamento. O clube que já foi campeão muitas vezes agora está estacionado, por dois anos, na segunda página da tabela. A torcida quer mais. Onde arrumar dinheiro?

O Tio do Arroz (Celso Rigo) já tem 100 milhões emprestados ao Grêmio. A dívida bancária é enorme. Os custos do clube são exorbitantes para um desempenho longe do ideal. E agora, Odorico, como se faz para melhorar as finanças e o time? Será uma luta difícil. Precisará de talento e de muito trabalho.