A escolha de Ramón Díaz no Inter que ninguém entende

Borré foi muito mal contra o Santos. Renan Mattos / Agencia RBS

Ficou difícil. Um grande domínio no primeiro tempo, porém muitas oportunidades perdidas. Borré fez o passe para o gol colorado, mas depois ficou como sempre sem nenhum produção. Quem não faz leva.

Já ouvimos isso muitas vezes e no jogo foi o mesmo. Agora vem o drama. Os colorados têm dois jogos fora de casa. Os adversário tem dois em casa. Será mais difícil para o Inter fazer pontos. Terá de se superar para trazer resultados nos jogos fora.

Ficou difícil, muito difícil. Os 37 mil colorados que foram ao Beira-Rio saíram decepcionadíssimos. Ramón Díaz está matando o Inter abraçado com Borré.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.