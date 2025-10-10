Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Mudanças
Opinião

Uma limpa precisa ser feita no Grêmio em 2026

O Tricolor está minado de jogadores caros e ruins no seu elenco

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS