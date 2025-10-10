Uma limpa precisa ser feita no Grêmio em 2026

Equipe comandada por Mano Menezes precisa passar por mudanças. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio de 2026 precisa de poucas contratações. Um Roger Guedes da vida já seria um avanço técnico maravilhoso. Ele custa US$ 15 milhões, mas o pagamento seria parcelado em 4 anos, ou seja, 48 meses, o que é pagável, mais um salário de dois milhões mensais para o jogador. Caro? Sim, mas este resolve.

O Grêmio está minado de jogadores caros e ruins no seu elenco. Uma limpa precisa ser feita para melhorar a qualidade e gastar menos. E, por favor, que o treinador consiga colocar em campo os grandes jogadores que a base está mostrando que estão formados. Duas grandes contratações, os jovens talentosos, e o Grêmio terá um time de alta capacidade.