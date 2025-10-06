Que Inter é este, torcedor?

Inter foi imensamente superior ao adversário. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O time colorado que entrou em campo e amassou o Botafogo é aquele mesmo? Ou foram as camisas cor de rosa que mudaram as ações dos jogadores?

Ou será que é preciso entrar em zonas de horror para terem dedicação e foco naquilo que fazem, a maioria faturando muito dinheiro.

Ou foram as lágrimas de D'Alessandro que devolveram foco aos jogadores? Apesar do temporal que atrapalhou boa parte do jogo, as lágrimas do dirigente secaram. Pelo menos até prova em contrário.

Mas que o time volte a jogar com a mesma vontade que teve contra o Botafogo e sem a preguiça que estava levando o clube para o abismo. Uma vitória que veio na hora certa. E poderia ser goleada.