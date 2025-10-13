Por que o Inter merece ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005

Assunto voltou à tona após lançamento do documentário sobre a Máfia do Apito. Mauro Vieira / Agencia RBS

O que fiquei sabendo me foi transmitido por Fernando Carvalho enquanto fazíamos exercício de pilates. É muito agradável passar algum tempo com este cidadão, presidente campeão do mundo pelo Colorado.

E ele é um dos líderes do movimento que busca o reconhecimento do título nacional de 2005.

Onze jogos foram anulados naquele ano, o que tornou a competição fora da lei. Não existe outro lugar no planeta onde tenha acontecido algo parecido.

O Inter quer ser reconhecido como campeão, sem tirar o título do Corinthians. Se a lei for cumprida, vai levar. Futebol não deve transformar resultado de campo. Não existe nada próximo a isto.

Se o campo for atacado pela Justiça, todo mundo vai querer achar que teve prejuízo e nenhuma competição terá fim.

Acho que, esta, o Inter leva. E dou força.