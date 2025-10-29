Os profissionais que mudaram a direção da seta do Grêmio

Os dois se conhecem de longa data. Leonardo Acosta / Rádio Gaúcha

Claro que o Grêmio se encaminhava para o rebaixamento. O Cesar Cidade Dias diz que Mano Menezes e Felipão mudaram o espectro esportivo do clube. Concordo.

São dois treinadores longevos, com passagens pela Seleção Brasileira, e conhecedores do ambiente que se produz no futebol aqui em nossa aldeia. Vieram reforços. Mesmo assim, há muita gente no departamento médico.

Só que o Grêmio conseguiu o suficiente para mudar a sua seta. Ela estava endereçada para baixo, até que vieram alterações no grupo de jogadores e tudo mudou para melhor.

A seta gremista está apontada para uma pré-Libertadores. A continuar assim estará muito perto. Mano e Felipão são muito responsáveis por esta melhora contundente.