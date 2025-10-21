Os fatores que levaram o Inter a ter um novo titular no gol

Rochet não consegue jogar. Tem a fama de grande goleiro mas não entra em campo. Poucos são os jogos em que ele foi fundamental para o Inter.
Anthoni foi um goleiro correto durante os muitos jogos que atuou como titular do Colorado. Mas fracassou no jogo contra o Mirassol. Perdeu a posição e até o prestígio que conseguiu junto à torcida colorada.
O titular agora é Ivan. Foi bem no jogo contra o Sport. Fazia mais de um ano que ele não jogava. Quando foi exigido não cometeu erros. Deve ficar um bom tempo no gol colorado.
