Os fatores que levaram o Inter a ter um novo titular no gol

Goleiro voltou a atuar após mais de um ano. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Rochet não consegue jogar. Tem a fama de grande goleiro mas não entra em campo. Poucos são os jogos em que ele foi fundamental para o Inter.

Anthoni foi um goleiro correto durante os muitos jogos que atuou como titular do Colorado. Mas fracassou no jogo contra o Mirassol. Perdeu a posição e até o prestígio que conseguiu junto à torcida colorada.

O titular agora é Ivan. Foi bem no jogo contra o Sport. Fazia mais de um ano que ele não jogava. Quando foi exigido não cometeu erros. Deve ficar um bom tempo no gol colorado.