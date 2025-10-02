Os dois fortes candidatos que se apresentam para a presidência do Grêmio

Eleição do novo presidente do Grêmio se aproxima. Omar Freitas / Agencia RBS

Odorico Roman não tem apenas o apoio de Celso Rigo. Que é um apoio da maior importância, de alguém que na eleição do conselho conseguiu 70%, de um homem que a torcida reconhece como grande colaborador nas horas mais intrincadas do processo financeiro. Odorico tem os títulos recentes da história do Grêmio.

Foi com ele que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e depois da Libertadores. São os últimos títulos que ainda estão na memória dos torcedores.

Paulo Caleffi prega que conseguiu montar uma estratégia importante como vice de futebol para trazer Suárez. Um grande lance que o qualifica para pedir votos para os torcedores. Não sei se surgirão outros candidatos, mas já estão encarreirados dois gremistas que tem história para contar.