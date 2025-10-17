Os destaques do Grêmio na grande vitória sobre o São Paulo

O Tricolor foi melhor em tudo na noite de quinta-feira (16). Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio jogou mais do que o São Paulo na noite desta quinta-feira (16). Criou as melhores chances do jogo. Fez do goleiro Rafael um grande nome do jogo. Ele fez cinco ou seis defesas maravilhosas. Grande goleiro. E ainda tivemos um pênalti não marcado para o Grêmio quando Sabino abriu o braço para posição não natural.

Em tudo o Grêmio foi melhor. E teve centroavante para definir o jogo. Carlos Vinícius nos deu mais uma prova de que será importante na caminhada gremista nesta temporada.

Arthur mostrou mais uma vez sua inegável capacidade. Noriega também é um jogador que acrescenta qualidade. O Grêmio melhorou muito, está 11 pontos distante do Z-4 e já pensa em coisas muito maiores no Brasileirão.

A surpresa do jogo

Foi o melhor jogo de Pavon no time do Grêmio. Fez tudo e ganhou três votos como melhor em campo pela equipe da Rádio Gaúcha como o melhor em campo. E isto num jogo em que o centroavante fez dois gols e decidiu a partida.

Se puder reproduzir tudo que fez na noite desta quinta poderá ser muito importante. Ele tem a confiança absoluta do treinador Mano Menezes.

