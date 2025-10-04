O time do Grêmio está muito diferente

O Grêmio joga pelo resultado. E tem conseguido resultados importantes. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Mesmo não tendo alguns jogadores importantes como Willian e Cuéllar, o time gremista está muito diferente - para melhor. Mano Menezes conseguiu um time onde a praticidade está acima de tudo. O Grêmio joga pelo resultado. E tem conseguido resultados importantes.

Tem boa chance de ganhar mais pontos contra o Bragantino. Seria uma pequena viagem de dois jogos e trazer pontos dela para fazer diferença. Um deles foi conquistado na Vila Belmiro. E hoje será que vem mais?

Gabriel Mec

Não consigo pensar na venda deste jogador. Ele é o mais esperado da base. São jogadores de qualidade que modificam frontalmente a qualidade dos times. Alisson, Riquelme, Gustavo Martins e outros já têm sido usados.

Para desespero do torcedor, uma vez por semana vem a notícia da venda deste jogador. Para o Catar ele mandou dizer que não queria ir. E não foi. Espero que não aceite mais esta. E que o Grêmio acabe com esta vontade expressa de vender ser grande talento. O time gremista precisa ser muito melhor do que já é.