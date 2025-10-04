Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Mais pontos em SP?
Opinião

O time do Grêmio está muito diferente

Tricolor encara o Bragantino às 18h30min deste sábado (4)

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS