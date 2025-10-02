O que representa o choro do ídolo colorado

Argentino, que hoje é diretor esportivo do Inter, acompanhou o treino desta quinta-feira (2). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Quando D'Alessandro chorou na entrevista pós-jogo do Inter, ele mostrou o tamanho do problemas. Colorados lúcidos estão se dando conta de que o Colorado está metido numa lavoura de pepinos e dela precisa se afastar, o quanto antes.

Será um final de ano muito complicado, nervoso, difícil, cheio de contratempos. Seria importante que o torcedor desse suas mãos para apoiar o time.

Não importam as baixas desmonstração de futebol do time. Importa que ali está o manto vermelho, está uma história importante que precisa ser preservada. É preciso enxugar as lágrimas de D'Alessandro e colocar o Inter no seu lugar.