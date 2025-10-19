O que o Grêmio precisa aprender

Gabriel Mec, cercado de expectativas, esteve abaixo quando precisou se destacar. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

Tudo indicava que o sub-17 do Grêmio seria o campeão brasileiro da categoria. Fez uma goleada de 4 a 1 sobre o Atlético-MG em Porto Alegre e indicou, claramente, o mais amplo favoritismo.

Só que os guris foram a Belo Horizonte de salto alto... Altíssimo! Escaparam de levar uma goleada já no primeiro tempo. Raros foram os momentos em que conseguiu passar do meio-campo. Postura defensiva, mas com pouca intensidade de marcação.

Pareciam olhar os jogadores adversários evoluírem com máxima facilidade. Isso tem nome: deslumbramento.

São jovens que passaram a cantar vitória logo após a goleada do primeiro jogo. O treinador gremista também precisa ser criticado. Seu time nunca teve postura competitiva. Isso também é um problema dele.

Foi um dos maiores vexames que vi nos últimos anos. Só que tudo tem dois lados. Os guris levaram uma surra tão intensa que servirá de lição para nunca mais esquecer. Nunca mais entrarão em campo com aquela postura amistosa e inconveniente.

O que a derrota deixa de aprendizado ao Grêmio

Não existe time campeão sem muita competitividade, sem foco, sem determinação, adjetivos que entram em campo.

Para a formação dos jovens craques gremistas, foi ótimo. Uma das lições mais severas que o futebol já viu. Eles não esquecerão. Estarão com processo de amadurecimento mais rápido como consequência da surra que levaram na final.