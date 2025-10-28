O pecado capital cometido pelo Inter

Jogadores do Inter não acharam os do Fluminense no sábado (25). Marcelo Gonçalves / Fluminense FC/Divulgação

Não quero cometer injustiças, muito menos rotular time e jogadores. Mas vendo o jogo do Inter contra o Fluminense, me passou a sensação de preguiça geral do time.

Não é nenhum informação ou até mesmo rotulação. O goleiro Ivan foi obrigado, ainda no primeiro tempo, a fazer três defesas monumentais. Daqueles chutes que se imagina dali sairá um gol. Duas bolas na trave.

Os jogadores colorados não achavam os do Fluminense. Só saiu com 0 a 0 por pura responsabilidade do goleiro que parece jogar o que Rochet pensa que joga.

O capitão colorado é um cara introvertido. Alan Patrick é um grande armador, mas nunca um líder. Não tem voz para comandar o time e este se arrasta imaginando, com naturalidade, que aí vem mais uma derrota.

A atuação colorada foi deprimente por isto. Parecia haver um conformismo natural de que a derrota estava por acontecer. Isto tem que mudar.