Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Problema crônico
Opinião

O pecado capital cometido pelo Inter

A preguiça parece ter tomado conta do elenco colorado, que teve mais uma atuação deprimente

Pedro Ernesto Denardin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS