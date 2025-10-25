O jogador que deveria entrar no lugar de Borré no Inter

Vitinho é opção para Ramón Díaz no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Vitinho é o único jogador de velocidade do Inter para buscar o contra-ataque. Só que o técnico Ramón Díaz mostra uma certa tendência por utilizar Borré, que nada entrega para o time e apresenta atuações muito ruins.

Como o Colorado terá contra si um Fluminense de postura ofensiva, a jogada de contra-ataque seria a única forma de sair do sufoco.

E também existe a possibilidade de que o time jogue com dois zagueiros na ausência importante de Vitão.