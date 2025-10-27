O Inter se repete e não consegue jogar

Colorado perdeu por 1 a 0 no sábado (25). Lucas Merçom/Marcelo Gonçalves / Fluminense FC/Divulgação

O Inter se repete. Não consegue jogar. O treinador muda jogadores e esquema. Nada melhora. Sorte que os adversário são ainda mais precários. Os colorados saíram do Beira-Rio na última semana para disputar seis pontos e retornaram sem nenhum.

É um time destroçado nas questões táticas. O goleiro Ivan fez cinco defesas monumentais só no primeiro tempo contra o Fluminense, no sábado (25). Em contrapartida, na frente, o Colorado só teve uma chance para fazer gol.

Os adversários na luta contra o rebaixamento é que irão salvar o Inter. Ganhando três jogos o Colorado escapa, afinal. Mas não terá jogo fácil pela frente. O time endurece as partidas. Ou será que conseguirá fazer, outra vez, algo parecido com o que fez contra o Botafogo?

O torcedor espera por isto, mas junto é preciso secar os adversários. Espero que as repetições sejam anuladas e que o time colorado jogue alguma coisa.